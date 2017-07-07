الحكومة الصحراوية تندد بمشروع القانون المغربي حول تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية وجزر الكناري

07/07/2017 - 16:05

نددت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو بمشروع القانون الذي تبناه المغرب بهدف تحديد المياه الإقليمية بين الصحراء الغربية المحتلة و جزر الكناري (إسبانيا)  معتبرين أن النص "باطل لا أثر له"  حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الإعلام الصحراوية.

و أشار البيان أن "هذا القرار يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي ووضع الصحراء الغربية بمثابة إقليم غير مستقل مدرج في جدول أعمال لجنة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار و انتهاك واضح لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 و قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 القاضيين بأن الصحراء الغربية و المغرب إقليمين مختلفين و منفصلين".

وأضاف ذات المصدر أن "هذا القرار عديم الأثر سياسيا و قضائيا على الصعيد الدولي يعد بمثابة هروب إلى الأمام لا يمكن له أن يخفي الوضع الصعب الذي يمر به المغرب حاليا على الصعيد الوطني و الإفريقي و الدولي".

وحسب وسائل الإعلام  فإن مشروع القانون الذي تبنته يوم الخميس الحكومة المغربية هو "مرسوم" يتضمن تحديد مياه الأراضي الصحراوية المقابلة لجزر الكناري (إسبانيا).

و يذكر أن الصحراء الغربية التي أدرجت في القائمة الأممية المعنية بالأراضي غير المستقلة منذ 1963 احتلتها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا و لا تزال تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق قواعد اتفاق إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين جبهة البوليزاريو و المغرب.

 

 

أوسمة:

العالم, افريقيا

طالع ايضاً

نحو 100 شركة أجنبية متورطة في نقل الفوسفات من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني...
مجلس حقوق الإنسان : ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير...
البوليساريو تطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المغرب لتمكين الشعب...
محلل سياسي صحراوي: الأمم المتحدة غير جادة في الضغط على الطرف المغربي في قضية الكركرات