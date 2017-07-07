كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم 2018: شباب بلوزداد ووفاق سطيف سيمثلان الجزائر

سيشارك كل من شباب بلوزداد المتوج بكأس الجزائر ووفاق سطيف الذي أحرز لقب البطولة المحلية في منافسة كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم لنسخة 2018،حسبما أفصح عنه أمس الخميس، محفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقال قرباج لقناة ''الشروق تي في'':''شباب بلوزداد ووفاق سطيف سيمثلان الجزائر خلال منافسة كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم لموسم 2018، كما سيشاركان في كأس الكونفدرالية الإفريقية ورابطة أبطال إفريقيا على التوالي".

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد منعت سابقا الفرق المحلية من المشاركة في أكثر من منافسة دولية.

وقام الاتحاد العربي لكرة القدم باستئناف منافسة كأس العرب للأندية البطلة هذا الموسم، والتي ستجرى من 22 يوليو إلى 6 أغسطس بمصر وبمشاركة نصر حسين داي من الجزائر.

وتتواجد ''النصرية'' في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي (مصر)، الوحدة (الإمارات) والفيصلي (الأردن).

وستستهل تشكيلة المدرب الجديد نبيل نغيز مشاركتها في هذا المنافسة أمام الوحدة الإماراتي في 22 من شهر يوليو.

وتم إيقاف هذه المنافسة (صيغتها الماضية) عام 2013 بعد انسحاب الممول الرسمي.

ويبقى إتحاد الجزائر آخر فريق توج بها أمام نادي العربي الكويتي (0-0، 3-2).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية