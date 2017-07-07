كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الجولة 7): مولودية الجزائر في رحلة الدفاع عن مرتبته الأولى بصفاقس

تتطلع مولودية الجزائر لتحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير وبالتالي البقاء في المرتبة الأولى عندما تواجه نادي صفاقس التونسي هذا السبت على ملعب الطيب المهيري (الساعة 00ر18 بتوقيت الجزائر) لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ولن تكون مهمة ممثل الجزائر سهلة لأن المنافس سيخوض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن عاد بفوز ثمين خارج الديار في الجولة الخامسة عندما فاز على مبابان سوالوز من سوازيلندا (3-1)،الأمر الذي جعله يضمن رفقة مولودية الجزائر تذكرة ربع النهائي.

كل حسابات هذه المجموعة ستحوم حول المرتبة الأولى رغم أن مولودية الجزائر تطمح في إنهاء الدور الأول بدون خسارة.

ويتصدر حاليا''العميد''المجموعة برصيد 11 نقطة بينما يحتل الفريق التونسي المرتبة الثانية ب 10 نقاط.

وجاء هذا اللقاء في فترة شهدت أجواء معقدة على المولودية بعد أن طالب اللاعبين بمستحقاتهم المالية.

من جهة أخرى ، ستسجل تشكيلة ''العميد''حضور 15 لاعبا فقط بعد ترسم غياب كل من براهيم بودبدوبة (الإصابة)، أمير قروي (معاقب)،عنتر جمعوني وخالد غومري (لأسباب لم يتم الإفصاح عنها) وأسامة شيتة (وقع لصالح إتحاد الجزائر).

وأكد كمال مواسة مدرب مولودية الجزائر أن تشكيلته ستلعب اللقاء بدون ضغوطات لأن المرتبة الأولى ليست الهدف الرئيسي، لأنه لا يفضل أي فريق على آخر لمواجهته في الدور القادم.

وسيواجه''العميد''في ربع النهائي أحد الفريقين المتأهلين من المجموعة الأولى التي يتصدرها النادي الإفريقي التونسي بتسع نقاط بالتساوي مع كامبالا سيتي(أوغندا) مع أفضلية في فارق الأهداف للممثل التونسي.

ويتفوق كلاهما بثلاث نقاط على كل من فاس الرباط (المغرب) وريفارس يونايتد (نيجيريا).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية