مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في مدينة رفح المصرية

أدان مجلس الأمن الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة في رفح وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح له اليوم السبت أن مجلس الأمن أكد على أن "الإرهاب بكافة صورة وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن والدولي".

وأضاف أن مجلس الأمن شدد في بيان له على "أهمية محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقديمهم للعدالة"، كما حث أعضاء مجلس الأمن كافة الدول على التعاون مع مصر لهذا الغرض، والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعلق أبوزيد على البيان، مشيرا إلى أنه "يعكس بوضوح أهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لتهديد الإرهاب المتصاعد، بما في ذلك من يقدم له يد المساعدة سواء بالتمويل أو التسليح أو الرعاية، وضرورة وفاء كافة الدول بالتزاماتها بقرارات الشرعية الدولية من أجل القضاء على هذا الخطر".