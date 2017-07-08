ميلة : غرق شابين في مياه سد بني هارون

هلك شابان غرقا مساء أمس الجمعة في سد بني هارون بولاية ميلة حسب ما علم اليوم السبت من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر بأن الضحيتين يبلغان من العمر على التوالي 16 و 14 سنة وقد توفيا حينما كانا يسبحان في مياه السد الأكبر في الجزائر و ذلك قرب مشتة "الحجر" ببلدية ترعي باينان.

و قد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بترعي باينان مدعومة بغطاسين من الوحدة الثانوية للقرارم قوقة مساء أمس الجمعة لأجل انتشال جثتي الغريقين وهما تلميذين في الطور المتوسط و يقطنان في بلدية ترعي باينان .ويدفع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام عددا من المراهقين و الشباب على المخاطرة بالسباحة في مياه السدود و البرك و الأودية معرضين أنفسهم لأخطار الموت والحوادث .

يذكر أن الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات أطلقت منذ مطلع جوان الماضي حملة وطنية تحسيسية حول مخاطر السباحة في السدود من خلال أنشطة و عمليات توعية حول منع السباحة في السدود كونها ليست شواطئ وهي خطرة وعادة ما تؤدي إلى الوفاة .

و خلال السنوات الخمس الأخيرة و إلى غاية شهر ماي الماضي وصل عدد الغرقى في السدود الجزائرية حسب أرقام الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات إلى 117 حالة.