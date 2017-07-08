الأمن الوطني : حجز 19 كلغ من المخدرات وتوقيف 150متورط في عمليات إجرامية وطنيا

تمكنت قوات الشرطة في عدة ولايات من الوطن من حجز أزيد من 19 كلغ من المخدرات وحوالي 5337 وحدة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بدون رخصة إلى جانب توقيف حوالي 150 شخصا متورطا في عدة قضايا إجرامية ،حسبما أورده هذا السبت بيان من المديرية العامة للأمن الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه تنفيذا للمخطط الأمني للمديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة مختلف أشكال الجريمة تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من خلال عمليتين متفرقتين من حجز 9 كلغ من مادة الكيف المعالج و757 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى حجز سيفين من الحجم الكبير ومعدات للتقطيع وتغليف المخدرات .

وتم في اطار هذه العملية توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 26 و47 سنة بعد أن تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية للبيض في 3 يوليو من حجز 720 قرص مهلوس من مختلف الانواع .

من جهة اخرى قامت عناصر الامن الحضري لذات الولاية من حجز كمية اخرى من الكيف المعالج على شكل صفائح و37 مؤثر عقلي الى جانب توقيف الشخص المتورط والبالغ من العمر 28 سنة حيث تم على اثر ذلك انجاز ملفين قضائيين و تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة .

كما تمكنت قوات الشرطة في كل من ولايات تيزي وزو وأدرار وبشار من حجز7 كلغ و400 غرام من المخدرات وضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مختلف الانواع مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم كانوا يتخذون من هذه التجارة غير القانونية نشاطا مربحا لهم .

وفي سياق متصل أطاحت قوات الشرطة بولايتي سكيكدة وقسنطينة بمروجي المخدرات وحجز 2 كلغ و934 غرام من الكيف المعالج والقاء القبض على شخصين بسكيكدة وشخصين أخرين مشتبه فيهما بقسنطينة .

من جهة أخرى قامت قوات الشرطة التابعة لامن ولاية سعيدة من حجز 2424 وحدة من الشروبات الكحولية كانت مهيأة للبيع بطريقة غير شرعية حيث تعود تفاصيل العملية بعد تلقي مصالح الشرطة بأمن الولاية معلومات مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية دون حيازته للرخصة القانونية للقيام بمثل هذا النشاط.

على اثر ذلك قامت فرقة البحث والتدخل للولاية من القاء القبض على المشتبه فيه وحجز هذه الكمية من المشروبات الكحولية القدرة ب 1656 وحدة واعداد ملف قضائي تم بموجبه تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.

وفي سياق متصل تمكنت عناصر الشرطة في نفس الولاية من حجز 786 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف المشتبه فيه واعداد ملف قضائي في حقه ليتم تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة.

كما تمكنت قوات الشرطة من خلال عمليات متفرقة بولايات بسكرة وخنشلة وسعيدة ومعسكر وتلمسان من حجز 2913 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاحجام .حيث قدرت المشروبات الكحولية التي حجزت بكل من ولايات بسكرة ب 361 وحدة وخنشلة ب و598 وسعيدة ب و 372 ومعسكر ب1138 وتلمسان ب 444 الى جانب حجز أسلحة بيضاء كانت تستعمل للسرقة والسطو على المواطنين .

كما تم في اطار هذه العملية حجز 70000 دج يرجح أن هذا المبلغ المالي هو من عائدات الترويج بهذه السموم مع توقيف 6 اشخاص مشتبه فبيهم تتراوح أعمارهم ما بين العقيد الثاني والرابع أغلبهم مسبوقين قضائيا .وعلى اثر ذلك تم انجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير التي يفرضها القانون.

ودائما في اطار مكافحة المخدرات تمكنت قوات الامن التابعة لولاية الجزائر من حجز 457 قرص مهلوس وكمية معتبرة من الكيف المعالج وكذلك حجز 17 سلاح أبيض من مختلف الانواع والاحجام وتوقيف 129 شخصا بتهمة ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة و المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية .

وفي سياق اخر تمكنت قزت الشرطة لذات الولاية خلال اليومين الماضيين من توقيف خمسة أشخاص يستغلون حظائر غير شرعية على مستوى شوارع واحياء العاصمة حيث تم انجاز ملفات قضائية ضدهم.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية