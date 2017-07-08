مونديال-2018 (تصفيات): زطشي يشدد على ضرورة الفوز باللقاءات الأربعة الأخيرة لضمان التأهل إلى روسيا

شدد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خير الدين زطشي، على ضرورة تحقيق مشوار"دون خطأ"خلال اللقاءات الأربعة الأخيرة للإبقاء علي حظوظ المنتخب الوطني الأول في التأهل إلى كأس العالم 2018 المقرر بروسيا.

وصرح زطشي خلال ندوة صحفية نشطها هذا السبت بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى"علينا الفوز بجميع مبارياتنا الأربع الأخيرة. أي حصد 12 نقطة لضمان التأهل إلى مونديال روسيا 2018.المواجهتين المقبلتين أمام زامبيا ستكونان حاسمتين (2 - 5 سبتمبر)".

وبعد جولتين اثنتين تتواجد الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة رفقة زامبيا ، في حين تتصدر نيجيريا المجموعة ب6 نقاط متبوعة بالكاميرون (2ن).

وتعادل الخضر في اللقاء الأول أمام الكامرون ب(1-1) في الجولة الأولى، لينهزموا بعدها على يد نيجيريا(3-1) في الجولة الثانية بقيادة المدرب جورج ليكنس.

وأضاف"أي خطأ أمام زامبيا في اللقاءين المقبلين سيكون قاتلا وسنخرج من المنافسة. علينا أن نلعب جميع حظوظنا إلى آخر لحظة".

وأشار زطشي انه تسلم زمام الأمور على هرم الفاف"في ظروف صعبة جدا بعدما خاض الفريق الوطني اللقاءين الأولين من تصفيات مونديال 2018".

وأفاد أيضا "تسلمت زمام الأمور في ظروف صعبة للفريق الوطني، حيث أقصي من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون وبداية متعثرة في تصفيات كاس العالم 2018. سنقف إلى جانب الخضر إلى آخر لحظة"، وأكد المتحدث على ضرورة منح المزيد من الوقت للناخب الجديد للفرقة الوطنية الاسباني لوكاس الكراز.

ويقول"الكراز كان خياري الشخصي.لديه خبرة كافية بما يربو عن 200 مباراة ضمن البطولة الاسبانية. مقتنع أن الكراز قادر على منح الإضافة للفريق الوطني. يجب منحه الوقت للحكم على عمله. وسنتحمل جميع المسؤولية في أي حال"، هذا وتم انتخاب زطشي على راس الفاف بتاريخ 20 مارس الفارط خلفا لمحمد روراوة الذي قرر عدم الترشح لعهدة جديدة.

الجزائر مستعدة لتقديم ترشحها في حال سحب التنظيم من الكاميرون

كما كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، عن استعداد الجزائر لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في حال سحب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) شرف التنظيم من الكاميرون، حسبما أعلنه رئيس (الفاف).

وصرح زطشي قائلا:"نحن نتابع ملف كأس إفريقيا 2019 باهتمام، ففي حال تغيير مكان التنظيم سنستغل الفرصة لتقديم ترشح الجزائر من أجل احتضان الدورة. إلى غاية إثبات العكس فإن نسخة 2019 لا زالت بالكاميرون".

وكانت الجزائر قد قدمت ملف ترشحها لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2017، قبل أن تختار الهيئة الكروية الإفريقية إسنادها للغابون، هذا وقد تغير هيئة الرئيس أحمد أحمد مكان إجراء أكبر موعد كروي إفريقي، بسبب عدم جاهزية المنشآت المخصصة للتظاهرة في الكاميرون، بينما ستدور فعاليات كأسي أمم إفريقيا 2021 و2023 بكوت ديفوار وغينيا عل التوالي.

وأضاف الرئيس السابق لنادي بارادو في نفس السياق:"لقد تطرقت لاهتمام الجزائر لاحتضان"الكان"المقبلة،خلال الحديث الذي جمعني بالرئيس الجديد لـ (الكاف) الملغاشي أحمد أحمد،على هامش المؤتمر ال 67 للاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) المنعقد مؤخر بالبحرين.الحديث كان مثمرا عل جميع الأصعدة، حيث لاحظت رئيسا متحمسا لضخ دماء جديد في كرة القدم الإفريقية، لاسيما بعد مكوث عيسى حياتو لمدة 29 سنة في نفس المنصب"، وانتخب زطشي كرئيس للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، في 20 مارس الماضي خلفا لمحمد روراوة الذي قرر عدم الترشح لعهدة جديدة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية