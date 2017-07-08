كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم(الجولة 6):هزيمة ثقيلة لمولودية الجزائر أمام النادي الصفاقسي

سجل فريق مولودية الجزائر أمام النادي الصفاقسي التونسي هزيمة ثقيلة بنتيجة (0-4) الشوط الأول (0-1) لحساب الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

جمع بينهما عشية اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس (تونس).

وجاءت أهداف النادي الصفاقسي عن طريق شواط (1 و 85) وأمدوني (د 90) ومرزوقي (د 90+2).

وتلقى العميد الذي كان منهزما منذ الدقيقة الأولى، ثلاثة أهداف خلال الدقائق الخمسة الأخيرة للمباراة.

بعد هذا اللقاء، تصدر النادي الصفاقسي ريادة الترتيب بمجموع 13 نقطة، متقدما مولودية الجزائر (11 نقطة)،حيث ضمن الفريقان قبل هذه الجولة تأهلهما للدور ربع النهائي.

وفي اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تعادل فريقا بلاتينوم ستارز الجنوب الإفريقي ونادي مبابان السوازيلندي بنتيجة (2-2).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية