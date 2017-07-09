ميــزاب للإذاعــة :ورشـة مكافحة التطرف بالجــزائر رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليمي حـول طرق حـل الأزمــات

تحتضن الجزائر ورشة دولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب و ذلك يومي الاثنين و الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

وسيسمح هذا اللقاء للمشاركين بالإطلاع أكثر على التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية لإعادة استتباب الأمن و السلم و الاستقرار في البلد، والتي سمحت بالقضاء نهائيا على الفتنة التي استنزفت الشعب الجزائري خلال عشرية بأكملها.

وعن أهمية هذه الورشة الدولية و دور الجزائر في تصدير تجربتها لإقرار الأمن و السلم بالمنطقة ، قال المحلل والخبير الأمني و الإستراتيجي الدكتور أحمد ميزاب للقناة الإذاعية الأولى أن"جهود متواصلة تلك التي تقوم بها الجزائر في سياق التعريف بمقاربتها و تحليلها من عدة جوانب، مشيرا إلى التعريف كذلك بالمصالحة الوطنية و دورها في محاربة و الوقاية من التطرف و القضاء على الظاهرة الإرهابية."

و أضاف الدكتور أحمد ميزاب أن "الهدف من هذه الورشة هو توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي و خصوصا إلى المحيط الإقليمي عن كيفية معالجة الأزمات و حلها بالطرق التي تحافظ على وحدة الدول و المجتمعات و المؤسسات و هو خيار استراتيجي يجب أن نعود إليه في إطار المحافظة على مقومات الدول."

و أشار المحلل والخبير الأمني و الإستراتيجي إلى أن المشاركة في هذه الورشة رفيعة المستوى حيث تعد تمهيدية لورشات أخرى لأوسع نطاق، كما هي تسويق شامل للمقاربة الجزائرية و هذا بحضور أكبر عدد ممكن من الفاعلين الدوليين و كذا الإقليميين من أجل التحضير لعمل مستقبلي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية