القافلة الأدبية مولود معمري تحل بجيجل في أولى محطاتها عبر المدن الساحلية

09/07/2017 - 10:59

تكريما لروح الكاتب  والباحث في الأنثروبولوجيا مولود معمري (1917-1989) تشرع القافلة الأدبية هذا الأحد في نشاطها بولاية جيجل ، بعد أن حطت رحالها سهرة أمس السبت بالمجمع السياحي "الصخر الأسود" ببلدية  العوانة و ذلك في أولى محطاتها عبر المدن الساحلية

ويندرج نشاط هذه القافلة في إطار الاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب مولود معمري  من خلال فعاليات ثقافية و أدبية تدوم ثلاثة أيام بولاية جيجل

وصرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد عقب استقباله من طرف مسؤولين بقطاع الثقافة و مثقفين و أدباء  بولاية جيجل بأن نشاط المشاركين في القافلة من ناشرين باللغة الأمازيغية و مترجمين و أساتذة جامعيين و شعراء يتضمن إقامة ورشة عمل أولى للترجمة و إلقاء محاضرة و عرض مسرحية مقتبسة للكاتب مولود معمري و نشاطات أخرى.

وأضاف سي الهاشمي عصاد  أن هذه الأنشطة التي أعدتها المحافظة السامية للأمازيغية تهدف إلى نشر الثقافة و اللغة الأمازيغية و  التعريف أكثر بالكاتب والأديب مولود معمري من خلال ترجمة أعماله باللغتين  العربية والأمازيغية و إعادة نشر بعض منها وعرض أعماله و ذلك تزامنا مع موسم  الاصطياف

و من بين النشاطات التي يتضمنها كذلك برنامج هذه التظاهرة الثقافية تنظيم  مائدة مستديرة حول أعمال مولود معمري  و تقديم قراءات لنصوص مختارة من تراث  الكاتب باللغات العربية والفرنسة والأمازيغية فضلا عن عروض موسيقية و أخرى  مسرحية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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