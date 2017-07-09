القافلة الأدبية مولود معمري تحل بجيجل في أولى محطاتها عبر المدن الساحلية

تكريما لروح الكاتب والباحث في الأنثروبولوجيا مولود معمري (1917-1989) تشرع القافلة الأدبية هذا الأحد في نشاطها بولاية جيجل ، بعد أن حطت رحالها سهرة أمس السبت بالمجمع السياحي "الصخر الأسود" ببلدية العوانة و ذلك في أولى محطاتها عبر المدن الساحلية

ويندرج نشاط هذه القافلة في إطار الاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب مولود معمري من خلال فعاليات ثقافية و أدبية تدوم ثلاثة أيام بولاية جيجل

وصرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد عقب استقباله من طرف مسؤولين بقطاع الثقافة و مثقفين و أدباء بولاية جيجل بأن نشاط المشاركين في القافلة من ناشرين باللغة الأمازيغية و مترجمين و أساتذة جامعيين و شعراء يتضمن إقامة ورشة عمل أولى للترجمة و إلقاء محاضرة و عرض مسرحية مقتبسة للكاتب مولود معمري و نشاطات أخرى.

وأضاف سي الهاشمي عصاد أن هذه الأنشطة التي أعدتها المحافظة السامية للأمازيغية تهدف إلى نشر الثقافة و اللغة الأمازيغية و التعريف أكثر بالكاتب والأديب مولود معمري من خلال ترجمة أعماله باللغتين العربية والأمازيغية و إعادة نشر بعض منها وعرض أعماله و ذلك تزامنا مع موسم الاصطياف

و من بين النشاطات التي يتضمنها كذلك برنامج هذه التظاهرة الثقافية تنظيم مائدة مستديرة حول أعمال مولود معمري و تقديم قراءات لنصوص مختارة من تراث الكاتب باللغات العربية والفرنسة والأمازيغية فضلا عن عروض موسيقية و أخرى مسرحية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية