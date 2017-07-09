زعلان : تـدشــين الشطر الثاني من الطريق السيار بين قسنطينة-سكيكدة في الفاتح من نوفمبر المقبل

أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان عن فتح في الفاتح من نوفمبر 2017 الرواق الأيمن من شطر قسنطينة-سكيكدة على الطريق السيار شرق-غرب المار عبر زيغود يوسف وأعطى إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل نفق جبل الوحش على الطريق السيار شرق-غرب الذي يشكل جزءا من الطريق السيار شرق-غرب الذي خضع لانهيار جزئي في جانفي 2014.

وأعطى زعلان على مستوى الورشة الواقعة بين بلديتي زيغود يوسف بولاية قسنطينة و عين بوزيان بولاية سكيكدة ،تعليمات من أجل تعزيز و تسريع الأشغال من أجل تمكين الطريق السيار شرق-غرب من العمل على أحسن وجه على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل لنفق جبل الوحش بأنه قد "تم إسناد عملية إعادة تأهيل هذا الجزء من الطريق السيار شرق-غرب للمؤسسة العمومية كوسيدار بآجال 24 شهرا و التي نسعى لتقليصها مع احترام معايير السلامة المطلوبة."

وبعد أن سلط الضوء على أهمية هذا النفق في "زيادة مردودية الطريق السيار شرق-غرب" من حيث ربح الوقت على وجه الخصوص أردف زعلان قائلا أنه مع إعادة فتح هذا النفق بطول 1900 متر "سيتم استرجاع المسار الابتدائي للطريق السيار و سيشكل الطريق الاجتنابي ب13 كلم الذي تم إنجازه من أجل إيجاد حل لمشكل غلق هذا النفق خيارا آخر بالنسبة لسائقي المركبات."

وقد تم إطلاق أشغال هذه الورشة بعد القيام بخبرة "دقيقة و معمقة من طرف مهنيين معروفين" حسب ما أوضحه الوزير الذي سلط الضوء على الخبرة التي اكتسبتها مؤسسة كوسيدار في مجال إنجاز الطرق و الأنفاق على وجه الخصوص.

وكانت ولاية قسنطينة قد استفادت من مشاريع هيكلية في مجال الأشغال العمومية مما مكنها من تعزيز مكانتها كعاصمة للشرق الجزائري حسب ما أعرب عنه الوزير مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا ب"مكسب بالغ الأهمية يتطلب بعض العمليات من أجل إعادة تثمينه و الحفاظ عليه."

و بعد أن أشرف زعلان على الإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز محطة لتصريف المياه من أجل تأمين جسر صالح باي على وادي الرمال بوسط مدينة قسنطينة أوضح بأن الدولة تتابع عن قرب جميع العراقيل أو أوجه القصور المحتملة.

وبعين المكان أعطى الوزير تعليمات للمؤسسة البرازيلية "أندراد غوتييراز" التي أنجزت الجسر العملاق من أجل تعزيز الوسائل و الفرق من أجل التمكن من إنجاز الجزء الأهم من الأشغال قبل حلول فصل الشتاء.

كما عاين الوزير ورشة إنجاز مشروع ربط الطريق الوطني رقم 3 بالطريق السيار شرق-غرب عبر زيغود يوسف بطول 7,2 كلم.

وكان زعلان قد استهل زيارته لولاية قسنطينة بزيارة تفقد لمطار محمد بوضياف الدولي و مختلف هياكله كما عاين ورشة إنجاز الشطر الأول لمشروع توسعة ترامواي قسنطينة انطلاقا من محطة زواغي سليمان نحو مدينة علي منجلي على مسافة تتجاوز 10 كلم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية