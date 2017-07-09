اتفــاق وقـف إطـلاق النــار فـي جنــوب ســوريا يــدخـل حيـــز التنـفيـــذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا حيز التنفيذ اليوم الأحد في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق، وسط غياب تام للطائرات الحربية عن أجواء درعا والقنيطرة.

وكان وزير خارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا، لافتا إلى أن الاتفاق جاء نتيجة اللقاء، وسيدخل حيز التنفيذ الأحد الموافق 9 جويلية الجاري، في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لدمشق.

وفي هذا الشأن اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر أن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا الذي سيبدأ سريانه اليوم الأحد "خطوة تبعث على الأمل" مؤكدا التزام بلاده بالقضاء على تنظيم الإرهابي "داعش" وإنهاء الأزمة السورية.

وقال ماكماستر في بيان له إن الولايات المتحدة ترى أن "التقدم المحرز للتوصل إلى هذا الاتفاق بادرة مشجعة" مضيفا أن "واشنطن لا تزال ملتزمة بالقضاء على "داعش" والمساعدة على إنهاء الصراع في سوريا والحد من المعاناة وتمكين الناس من العودة إلى ديارهم" موضحا أن " هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف المشتركة".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا أول أمس عن توصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين.

وطبقا للاتفاق سيقوم الجانبان الأمريكي والروسي بضمان سريان وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع الدائر في مناطق درعا والقنيطرة والسويداء كما سيقومان بضمان توصيل المساعدات الإنسانية.

ويتمحور الاتفاق حول إنشاء خط يفصل ما بين قوات النظام السوري والقوات المعارضة حيث لا يسمح لأي طرف بتجاوز هذا الخط.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وكالات