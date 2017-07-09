محمد الشريف عون: تــسلــيم مفاتيح سكنات الـ"LPP" مرهـــون بدفـع كــامل المستحقــات

أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد الشريف عون أن عملية دفع مستحقات سكنات الترقوي العمومي صيغة LPP من قبل مستحقيها لا تزال متواصلة و على المستفادين من السكنات تسديد كل المبلغ لإستلام المفاتيح".

و قال محمد الشريف عون للاذاعة أن "هناك سكنات جاهزة و المستفيدين لم يسددوا كامل المبلغ و قمنا بإرسال عديد الأنذرات عن طريق المحضر القضائي ".

و أضاف ذات المتحدث أن "مصالحه بدأت في إلغاء إكتتاب المكتتبين الأول و قد بلغ عدد الإلغاءات 121 إلغاء و العملية متواصلة و هناك إستجابة جيدة من طرف المكتتبين من أجل تسديد المستحقات".

المصدر :الإذاعة الجزائرية