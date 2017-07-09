محمد الشريف عون: تــسلــيم مفاتيح سكنات الـ"LPP" مرهـــون بدفـع كــامل المستحقــات

09/07/2017 - 11:12

أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد الشريف عون  أن عملية دفع مستحقات سكنات الترقوي العمومي صيغة LPP  من قبل مستحقيها لا تزال متواصلة  و على المستفادين من السكنات تسديد كل المبلغ  لإستلام المفاتيح".

و قال محمد الشريف عون للاذاعة أن  "هناك سكنات جاهزة و المستفيدين لم يسددوا كامل المبلغ و قمنا بإرسال عديد الأنذرات عن طريق المحضر القضائي ".

و أضاف ذات المتحدث أن "مصالحه بدأت في إلغاء إكتتاب المكتتبين الأول و قد بلغ عدد الإلغاءات 121 إلغاء و العملية متواصلة و هناك إستجابة جيدة من طرف المكتتبين من أجل تسديد المستحقات".

المصدر :الإذاعة الجزائرية

 

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