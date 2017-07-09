المديرية العامة للأمن الوطني تشرع في حملة للتبرع بالدم وسط أعوان الشرطة

تنطلق اليوم بالمديرية العامة للأمن الوطني حملة للتبرع بالدم و إلى غاية 11 جويلية من الشهر الجاري حسبما أفاد به بيان لذات المديرية.

و تدخل هذه المبادرة ذات الصلة بالجانب الإنساني والتضامني -حسب ذات المصدر في إطار تحسيس المواطنين على ضرورة التبرع بالدم لفائدة المرضى المتواجدين بالمستشفيات وتزويدهم بهذه المادة الحيوية الهامة في العلاج مذكرا بجميع الامكانيات والشروط اللازمة التي تم تسخيرها لإنجاح مثل هذه المبادرة الانسانية.

وأشارالبيان من جانب آخر إلى أن عملية التبرع بالدم هي فعل أخلاقي وإنساني يقوم به رجال الشرطة طوعا لإنقاذ حياة الناس وذلك تحسب له في سبيل حماية المواطنين.

المصدر/واج