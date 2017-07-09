رابطة أبطال إفريقيا: سوسطارة تستقبل هذا الأحد غابس يونايتد الزيمبابوي وعينها على الصدارة

يستقبل فريق إتحاد العاصمة سهرة هذا الأحد (سا 20:00) فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد حقق التعادل في الجولة الماضية عندما واجه فريق أهلي طرابلس بطل ليبيا بهدف لكل فريق، بينما يدخل فريق كابس يونايتد اللقاء منتشياً بالفوز العريض الذي حققه في الجولة الماضية عندما استقبل نادي الزمالك المصري بثلاثة أهداف لهدف.

ويدخل لاعبي إتحاد العاصمة اللقاء سعياً لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة المجموعة وضمان التأهل للدور المقبل من البطولة، ولكن المواجهة ستكون صعبة ومثيرة في ختام مرحلة المجموعات وتثق جماهير سوسطارة في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق المهمة والفوز باللقاء.

ويعوِّل البلجيكي بول بوت، مدرب اتحاد الجزائر على الدعم الجماهيري،مضيفا في هذا الخصوص"سنلعب الجولة الأخيرة داخل الديار، وأطلب من المشجعين الحضور بقوة لمساندة فريقهم. نحن بدورنا سنعمل كل شيء للفوز على كابس يونايتد، ونحسم ورقة التأهل إلى الربع النهائي".

وبالمقابل يدخل لاعبي كابس يونايتد أيضاً للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكل من الفريقين يسعى لتحقيق الفوز مما يجعل اللقاء والمواجهة المرتقبة مثيرة للغاية، ونذكر بأن نتيجة اللقاء الذي جمع الفريقين في المرحلة الثانية لدور المجموعات بالبطولة عندما حل إتحاد العاصمة ضيفاً على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي كانت فوز كابس يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج اتحاد الجزائر للفوز على كابس يونايتد لضمان التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.

ويحتل اتحاد الجزائر صدارة المجموعة الثانية بـ8 نقاط، بفارق الأهداف أمام أهلي طرابلس الليبي، و3 نقاط عن الزمالك المصري الذي يلتقي كابس يونايتد، الأحد، في الجولة الخامسة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج