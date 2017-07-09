العبادي يعلن تحقيق "النصر الكبير" في الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذى وصل مدينة الموصل هذا الأحد عن تحقيق "النصر الكبير" في المدينة "المحررة" مباركا للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي هذا النصر بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وذكر البيان ذاته أن "القوات العراقية تمكنت من تحقيق النصر أخيرا واستعادة مدينة الموصل بالكامل من أيدي تنظيم داعش الإرهابي بعد نحو 9 أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر المدن العراقية".

وأصدر المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم بيانا جاء فيه أن "العبادي وصل الى الموصل المحررة وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

وبدأت القوت العراقية عملية استعادة الموصل في 17 أكتوبر 2016 ويشكل تحرير المدينة خطوة مهمة جدا بالنسبة لقوات الأمن بالرغم من أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا إذ يتوقع متابعون للوضع أن تقوم عناصر التنظيم بتنفيذ هجمات مفاجئة كرد فعل على خسارتها للموصل خصوصا وأنها تسيطر على مناطق أخرى من العراق.