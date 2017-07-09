ارتفاع واردات السيارات السياحية بأكثر من 5 % خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2017

بلغت فاتورة واردات السيارات السياحية قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى ل 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس الفترة خلال سنة 2016 ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة حسب مصالح الجمارك.

و بالمقابل عرفت فاتورة واردات مركبات نقل الأشخاص و السلع (المصنفة ضمن فئة منتجات التجهيز) انخفاضا قدر بأكثر من 25 في المائة حيث بلغت أكثر من 196 مليون دولار مقابل أكثر من 263 مليون دولار سجلت خلال نفس فترة من سنة 2016.

اما بالنسبة لقطع و ملحقات السيارات (المصنفة ضمن فئة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة الواردات سجلت انخفاضا بأكثر من 4 في المائة حيث بلغت أكثر من 164 مليون دولار مقابل أكثر من 171 مليون دولار.

و فيما يخص العجلات المطاطية الجديدة فانه تم استيراد ما قيمته 144 مليون و 600 ألف دولار مقابل 181 مليون دولار اي بانخفاض يفوق 22 في المائة .

للتذكير فان الحصة الكمية لواردات السيارات السياحية حددت في 2016 بـ 98 ألف و 374 وحدة في إطار رخص الاستيراد.

و بلغت قيمة واردات المركبات السياحية قرابة 1 مليار و 300 مليون دولار في 2016 مقابل أكثر من 2 مليار دولار في 2015 اي بانخفاض يفوق 36 بالمائة.

المصدر: واج