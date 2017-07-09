الوزارة الأولى: عبد المجيد تبون لا يملك حسابا على الفايسبوك

أكدت مصالح الوزارة الأولى هذا الأحد أن الوزير الأول, عبد المجيد تبون لا يملك حسابا على الشبكة الاجتماعية فايسبوك وهذا عقب "معلومات مغلوطة" تم بثها عبر حساب فايسبوك مزيف انتحلت فيه هوية السيد تبون و تناقلتها عدة وسائل إعلام.

و أوضح نفس المصدر أنه "عقب نشر وبث معلومات مغلوطة عبر حساب فايسبوك مزيف انتحلت فيه هوية الوزير الأول, فإن مصالح الوزير الأول تنهي إلى علم كامل الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية بأن السيد عبد المجيد تبون لا يمك حسابا على هذه الشبكة الاجتماعية".

و أضاف ذات المصدر "أن مصالح الوزير الأول وبعد نفي هذه المعلومات والادعاءات نفيا قطعيا والتي تناقلتها الصحافة استنادا إلى ما نشر على ذاك الحساب المزيف, توضح بأن الشخص الذي كان وراء هذا الفعل قد تم توقيفه من قبل مصالح الأمن التي قامت بفتح تحقيق لتسليط الضوء على هذه القضية".

و تعلم مصالح الوزير الأول وسائل الإعلام و المواطنين أن إنشاء حساب فيسبوك باسم الوزير الأول "ليس واردا".