الكرة الطائرة/الجائزة العالمية للسيدات: انهزام المنتخب الجزائري أمام فنزويلا (0-3)

انهزم المنتخب النسوي الجزائري للكرة الطائرة أمام نظيره الفنزويلي بنتيجة 3 اشواط لصفر (15-25, 17-25 و 15-25) في لقاء جمع بينهما هذا الأحد بياوندي (الكاميرون) لحساب اليوم الثالث للمجموعة بـ 3 (الفوج الثالث) للجائزة العالمية الكبرى للسيدات.

وسبق للاعبات المنتخب الجزائري أن خسرن مقابلتيهن الأوليين امام على التوالي الكاميرون بثلاثة اشواط دون مقابل (25-22, 25--11, 25-22) ثم فرنسا (3-0: 25-14, 25-11, 25-19).

وفضلا عن الجزائر, تضم المجموعة "ب3" لهذه الدورة الدولية, كل من منتخبات الكاميرون, فرنسا وفنزويلا.

وتشارك الجزائريات في دورة اخرى بالعاصمة الفنزويلية, كاراكاس من 15 الى 17 يوليو اضافة الى المجر والمكسيك والبلد المنظم.