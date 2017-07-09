رابطة أبطال إفريقيا (الجولة السادسة-المجموعة 2) : اتحاد الجزائر يفوز على كابس يونايتد 4-1 و يتأهل إلى الدور ربع النهائي

09/07/2017 - 22:56

فاز اتحاد الجزائر على كابس يونايتد من زيمبابوي بنتيجة (4-1)، (الشوط الأول: 2-0) سهرة الأحد بملعب 5 جويلية  الاولمبي (الجزائر)، لحساب الجولة السادسة و الأخيرة ضمن المجموعة الثانية من رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

أهداف المباراة لصالح الاتحاد كانت من تسجيل زيري حمار (36) و عكاشة حمزاوي  (41) و ثنائية درفلو (78 و 88). الإصابة الوحيدة لكابس حملت توقيع اميدو (81).

في اللقاء الثاني لنفس المجموعة تعادل الزمالك المصري أمام أهلي طرابلس الليبي بنتيجة (2-2) اليوم الأحد. أهداف الأهلي من توقيع سالتو (45+2 ض ج) و مبيدي(69) فيما سجل للزمالك مرسي (13) و يوسف (75).

و سمح هذا الفوز لممثل الجزائر بتصدر المجموعة بمجموع 11 نقطة متقدما على  أهلي طرابلس الليبي (9 نقاط) الذي رافقه إلى الدور ربع النهائي.

 

 

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