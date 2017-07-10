رئيس نقابة الصيادلة للاذاعة : مجلس وزاري هذ الخميس لـدراسـة قـرار إلغـاء تحفيزات الصيادلة

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري عن لقاء سيعقده المجلس الوزاري هذا الخميس لمناقشة قرار إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، سيما فيما تعلق بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا.

وأوضح بلعمبري في تصريح للإذاعة الجزائرية"أن الوزارة الأولى تنظم هذا الخميس مجلس وزاري من أجل دراسة هذا الملف المطروح حاليا حول التحفيزات التي أمر بها رئيس الجمهورية فيما يخص الدواء المصنع محليا وصرفه من طرف الصيدلية".

وأعرب رئيس النقابة الوطنية للصيادلةعن تفاؤله عقب لقائه وزير الصحة و قال " كان اللقاء مثمر جدا و نحن متفائلون خاصة بعد تبليغ الرسالة للوزير الأول عبد المجيد تبون"، مشيرا إلى لقاء عمل سيجمع ممثلي النقابة هذا الاثنين بوزير العمل والضمان الأجتماعي مراد زمالي لدراسة قرار إلغاء هامش ربح الصيادلة المقدر بـ 20 بالمائة عن ترويج وبيع الأدوية الجنيسة المحلية بهدف ترقية المنتج المحلي ، وتتبعه اللقاء جلسة عمل تقنية مع مديرية الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، معربا في هذا الخصوص عن تفاؤله بتكفل السلطات بهذا الملف".

كما أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة من جهة أخرى أن وزارة الصحة طمأنت بتكفل الوزارة الأولى بالملف.

وكان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حزبلاوي التقى الأحد برئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين رفيق مرسلي

وقدم رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين "قدم عرضا شاملا لآفاق التصنيع لأعضاء الجمعية وذلك بموجب الشراكة مع مخابر أجنبية للتصنيع في الجزائر والتصنيع الكامل للأدوية الأساسية".، مذكرا "بالقيود المفروضة" في مجال تنظيم تحديد هامش الاسعار حيث "طمأنه" وزير الصحة بالدعم الكامل للسلطات العمومية التي تعمل من اجل ترقية صناعة الأدوية محليا و توفير جميع الظروف التي تسمح بتعزيز القدرات الوطنية في الإنتاج الصيدلاني".

المصدر:الإذاعة الجزائرية