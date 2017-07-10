الورشة الدولية حول مكافحة الإرهاب : شـرقي يؤكد أن المصالحة الجزائرية أفضل تجربة لحل الأزمات إقليميا ودوليا

انطلقت الاثنين بالجزائر العاصمة, أشغال الورشة الدولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والارهاب, قصد تسليط الضوء على التجربة الجزائرية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعادة استباب السلم والأمن والاستقرار.

و في هذا الشأن قال مفوض السلم و الأمن لدى الإتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن الاستفادة من خبرة الجزائر في إطار المصالحة الوطنية و مكافحة الإرهاب و ما قام به الرئيس بوتفليقة من إعادة الأمن و الطمأنينة في الجزائر ، فالقارة الأفريقية في أمس الحاجة إلى خبرات وليدة المنطقة و حقائقها.

بدوره أوضح المحامي المختص في المصالحة الوطنية و قضايا الإرهاب مروان عزي أن الجزائر مرت بسنوات صعبة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ، و تمكنت من وضع الآليات و التدابير اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة ، و تم ذلك بالمصالحة الوطنية من جهة و بعمليات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى في الميدان و التي لم تتوقف.

و أضاف المحامي مروان عزي أن الجزائر أصبحت من خلال تجربتها هذه رائدة في العديد من دول العالم التي رأت أنها ممكن أن تستفيد من التجربة الجزائرية و تطبقها على بلدانها ، مشيرا إلى أن الجزائر عرضت تجربتها في مكافحة الإرهاب على مستوى المنابر الدولية.

من جهته أكد مفوض السلم و الأمن لدى الإتحاد الأفريقي شرقي أن لقاء الجزائر اليوم سيكون فرصة لتدارس عديد المشاكل و عرض خبرات بعض الدول إن وجدت على المشاركين، موضحا بأن الوضع في ليبيا يحتاج إلى المقاربة الجزائرية اليوم ، مشيرا إلى أن الورشة الدولية بالجزائر حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب هي فرصة لتدارس الخبرات.

وتضم الورشة التي افتتحها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بقصر الأمم, وتنظمها الجزائر في إطار مواصلة جهودها في مجال مكافحة التطرف العنيف والارهاب, موظفين سامين وخبراء في هذين المجالين وممثلين عن دول أعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب ومجلس الأمن الأممي, بالإضافة إلى دول منطقة الساحل ومنظمات دولية واقليمية, على غرار الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وآلية الاتحاد الافريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) ومكتب الشرطة الأوروبية (أوروبول) ورابطة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي المدعوين للمشاركة في هذه الورشة.

للتذكير فان المبادرة تندرج في إطار اللقاءات السابقة التي نظمتها الجزائر حول تجربتها في مجال القضاء على التطرف (يوليو 2015) ودور الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوقاية و مكافحة التطرف والجريمة عبر الانترنت (أفريل وكذا دور الديمقراطية في الوقاية ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف سبتمبر2016 ).

المصدر: الإذاعة الجزائرية