حسام زكي للإذاعة : الدبلوماسي الراحل بن حلي كان محل ثقة و استشارة في الجامعة العربية

وصف حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الديبلوماسي الراحل أحمد بن حلي بالرجل الملم بكل تفاصيل البيت العربي الذي كان يضع الصالح العربي فوق كل اعتبار

وفي اتصال هاتفي مع القناة الأولى أكد حسام زكي أن الفقيد حظي دائما بالثقة في رأيه ما جعل منه محل استشارة الجميع لقدرته على تقدير الأمورو إلمامه الواسع بكل تفاصيل العمل العربي المشترك

وقال الأمين العام المساعد للجامعة إن الراحل تميز بالاخلاق العالية و بالاحترام والاقتدار و استطاع أن يفرض هيبته ، فالجميع كان يعرف قدره في بيت الجامعة

وقد نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الفقيد ،حيث أكد أن الجامعة فقدت إحدى قامات الأمانة العامة وعلما من أعلام العمل الدبلوماسي مثمنا الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها المرحوم من أجل خدمة أهداف ومبادئ الجامعة العربية

كما بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية إلى عائلة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربيةأشاد فيها بتفاني وإخلاص الراحل للدفع بالعمل العربي المشترك، والذود عن مصالح أمته وقضاياها العادلة.

الفقيد الراحل الدبلوماسي أحمد بن حلي تبنى الدفاع عن القضايا العادلة وكان يعتز بتاريخ بلاده و يأخذ من تجربتها التحررية نموذجا في وحدة الصف الفلسطيني

المصدر : الاذاعة الجزائرية