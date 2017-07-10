عاصي الحلاني : الجزائر عظيمة وجامعة فهي علمتنا معنى الشهادة والحرية

سهر عشاق تاموقادي في الليلة الرابعة من مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته ال 39 ليلة الأحد إلى الاثنين على وقع الدبكة واستمتعوا بأحلى أغاني فارس الأغنية العربية النجم اللبناني عاصي الحلاني .

وغنى فارس الأغنية العربية الذي قال بأنه حمل رسالة حب من لبنان إلى الجزائر في أجواء حميمية أحلى أغانيه من بينها "واني مارق مريت" و "يا ناكر المعروف" و "يا بايعين الصبر وين الصبر نلقاه" و "يا شمس الليالي" وغيرها من الأغاني التي كان يطلبها الحضور بين وصلة وأخرى .

وتميزت السهرة بتلاحم كبير بين ركح تاموقادي والساهرين بمدرجات مسرح الهواء الطلق الجديد في لوحة فنية رائعة قل ما شهدها المكان حسب ما عبر عليه الحضور حيث بلغت ذروة التفاعل في الوصلات الغنائية التي قدمها ابن لبنان كهدية للجزائر في عيد استقلالها ال55 .

و قال عاصي الحلاني في اللقاء الحميمي الذي جمعه بممثلي وسائل الإعلام الوطنية: "لبيت وسألبي أي دعوة تأتيني من الجزائر التي نعتبرها نحن اللبنانيين عظيمة وجامعة فهي علمتنا معنى الشهادة والحرية كما أنها تلعب دور الوسيط في حل الكثير من الأزمات إقليميا وعربيا."

و أضاف النجم اللبناني "كنت من بين أوائل الفنانين العرب الذين لبوا دعوة الجزائر لإعادة الفرح بعدما عاشته في التسعينيات وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات بعديد الولايات منذ أكثر من 15 سنة وأنا افتخر بوجودي كل مرة في هذا البلد الغالي على قلبي."

وشهدت رابع سهرة في مهرجان تيمقاد الدولي التي استمرت إلى حوالي الثالثة من صباح اليوم الاثنين مرور نجوم جزائرية لمعت هي الأخرى على ركح تاموقادي حيث قدمت كوكتيلا متنوعا من الطبوع الجزائرية المتميزة مع نادية بارود وتوفيق الندرومي والشابة جميلة الذين متعوا الحضور .

وسيكون عشاق تاموقادي مساء الاثنين على موعد مع سهرة غربية - جزائرية مع الفنانيين ناسي وويلي وليام والزهوانية ونصرالدين حرة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية