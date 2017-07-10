جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة هذا الاثنين

تبدأ هذا الاثنين رسميا جولة جديدة من المفاوضات السورية بين وفد الحكومة السورية الذي يترأسه السفير بشار الجعفري ووفد المعارضة الذي يترأسه ناصر الحريري وذلك برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

و ينتظر أن يعقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا اليوم مؤتمرا صحفيا ليحدد الخطوط العامة التي ستسير عليها المفاوضات التي ستلتئم بجنيف في ظل تطورات ميدانية جديدة أهمها بدء سريان الهدنة يوم أمس الأحد.

وسيصل وفد المعارضة السورية إلى جنيف مساء اليوم الاثنين ولا يوجد حسب مصادر إعلامية أي تغيير على تركيبته وهو الوفد الذي كان أجرى مع فريق المبعوث الأممي خلال الأسابيع الماضية جلستي مشاورات غير رسميتين حول ما يتعلق والجوانب القانونية والدستورية للانتقال السياسي في سوريا.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد بدأ في الجولة الماضية مع وفدي الحكومة والمعارضة سلسلة من الاجتماعات التشاورية حول تلك النقاط ، مؤكدا أنها اجتماعات غير رسمية، في الوقت الذي أكد فيه أن جدول الأعمال الرسمي للمفاوضات والذي سيستمر في الجولة التي تبدأ اليوم يبقى قاصرا على ما يعرف بالسلال الأربعة المتفق عليها وهي: "الحوكمة والدستور والانتخابات، إضافة إلى الإرهاب".

المصدر : الإذاعة الجزائرية