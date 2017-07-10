الولايات المتحدة تحيي إرادة الجزائر في تقاسم تجربتها في مجال المصالحة الوطنية

10/07/2017 - 13:25

حيت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية  جوان  بولاشيك  الاثنين بالجزائر العاصمة إرادة الجزائر في تقاسم تجربتها في  مجال المصالحة الوطنية مع البلدان الأخرى لا سيما تلك التي تعرف أوضاعا  متأزمة.

و صرحت السفيرة بولاشيك للصحافة على هامش أشغال الورشة الدولية حول "دور  المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما" أن  "الجزائر عاشت سنوات صعبة جدا خلال التسعينيات و اكتسبت اليوم تجربة (في مجال  مكافحة الإرهاب و ترقية المصالحة الوطنية) هامة جدا هي مستعدة لتقاسمها في هذه  الفترات التي نسجل فيها أوضاعا متأزمة في العديد من البلدان عبر العالم على  غرار مالي و ليبيا و سوريا و العراق".

و في هذا الصدد أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن "التجربة الجزائرية يمكنها المساعدة في تسوية هذه الأزمات حتى و إن كان لكل أزمة خصوصياتها".

كما أوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن بلدها يشاطر نظرة الجزائر حول ضرورة تسوية هذه الأزمات تسوية سياسية و ليست عسكرية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج

 

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الجزائر, سياسة

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