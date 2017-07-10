الولايات المتحدة تحيي إرادة الجزائر في تقاسم تجربتها في مجال المصالحة الوطنية

حيت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية جوان بولاشيك الاثنين بالجزائر العاصمة إرادة الجزائر في تقاسم تجربتها في مجال المصالحة الوطنية مع البلدان الأخرى لا سيما تلك التي تعرف أوضاعا متأزمة.

و صرحت السفيرة بولاشيك للصحافة على هامش أشغال الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما" أن "الجزائر عاشت سنوات صعبة جدا خلال التسعينيات و اكتسبت اليوم تجربة (في مجال مكافحة الإرهاب و ترقية المصالحة الوطنية) هامة جدا هي مستعدة لتقاسمها في هذه الفترات التي نسجل فيها أوضاعا متأزمة في العديد من البلدان عبر العالم على غرار مالي و ليبيا و سوريا و العراق".

و في هذا الصدد أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن "التجربة الجزائرية يمكنها المساعدة في تسوية هذه الأزمات حتى و إن كان لكل أزمة خصوصياتها".

كما أوضحت الدبلوماسية الأمريكية أن بلدها يشاطر نظرة الجزائر حول ضرورة تسوية هذه الأزمات تسوية سياسية و ليست عسكرية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج