مســاهل : "شبكات منظـمة" وراء النزوح الكبـير للمهاجـرين غير الشرعيين وسنتخذ الإجراءات اللازمــة

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الاثنين، أن الحكومة بصدد "اتخاذ إجراءات استعجالية" للتصدي للنزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، الذي تقف وراءه "شبكات منظمة"، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت "تهدد الأمن الوطني".

وقال مساهل للصحافيين على هامش الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما", أن الجزائر "تتابع عن قرب ظاهرة الهجرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا يعتبرونها كوجهة", مؤكدا أن الحكومة بصدد "اتخاذ إجراءات استعجالية لأن وراء هذا النزوح الكبير توجد شبكات منظمة" والظاهرة أصبحت "تهدد الأمن الوطني".

وكشف الوزير أن هذا التهديد تمثله "مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة", موضحا أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة, وأمام هذا الوضع "أصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها وهو حقنا", مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.

ورد مساهل على بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية والجزائرية وكذا تصريحات أحزاب سياسية, بالقول أن "الجزائر لا تتلقى دروسا من أي شخص أو منظمة أو حزب وينبغي أن يتم الدفاع عنها من قبل أبنائها", مؤكدا أن الحكومة ستبقى "متيقظة" في هذا الشأن.

واستطرد الوزير بالقول أن "الجزائريين معروفون بقيم حفاوة الاستقبال والأخوة لكنهم غيورون أيضا على سيادتهم وأمنهم الوطنيين", وأن للجزائر "قوانين تمنع الهجرة غير الشرعية عبر ترابها", مضيفا أن الجزائر تربطها اتفاقيات مع دول المصدر كنيجر ومالي وتقوم دوريا بإعادة الآلاف من المهاجرين بطريقة منظمة, مشيرا إلى التفاوض مع دول أخرى لإعادة رعاياها في اطار الاتفاقيات الدولية المعروفة.

وفي حديثه عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالإرهاب, أكد وزير الشؤون الخارجية أن من بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية "يوجد 5 آلاف إفريقي وهو رقم كبير جدا", واشار إلى إحصائيات الأمم المتحدة التي تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا بـ 800 مليون دولار وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب".

كما كشف أن 20 مليون مهاجر يتنقلون في القارة الإفريقية بطريقة غير شرعية, بسبب قساوة المناخ والبطالة والنزاعات, ويجدون صعوبة في العبور إلى أوروبا بعد أن "أغلق الأوروبيون كل المنافذ".

وفود ليبية ستزور الجزائر قريبا لبحث الحل السلمي للأزمة

وأعلن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, عن زيارات مرتقبة لوفود تمثل مختلف الأطياف الليبية إلى الجزائر, في إطار مساعي إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

وأكد مساهل تواصل الجهود الجزائرية الرامية إلى الحل السلمي وتكريس الحوار الليبي-الليبي, مشيرا إلى تكثيف الحراك الدبلوماسي الذي سيشهد قريبا زيارة وفود ليبية تمثل مختلف الأطياف, ما عدا الجماعات المصنفة لدى الأمم المتحدة "كتنظيمات إرهابية".

كما أعلن الوزير أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة الأممية للدعم في هذا البلد غسان سلامة, سيقوم أيضا بزيارة إلى الجزائر قريبا.

وكشف أنه سيتطرق خلال زيارته إلى إيطاليا اليوم, للشأن الليبي على اعتبار أن "الإيطاليين معنيون" وستعقب هذا اللقاء زيارات إلى كل من مصر والإمارات العربية المتحدة.

وجدد الوزير أن الجهود الجزائرية ترمي إلى مناقشة الحلول عن طريق الحوار دون إقصاء ما عدا الجماعات المصنفة إرهابية, معتبرا أن حل الأزمة الليبية "سيكون بالحوار الشامل ما بين الليبيين وبالمصالحة الوطنية", مشيرا إلى استقباله صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للمصالحة في ليبيا محمد الهوش.

وأضاف مساهل أن "الحوار الليبي مستمر وهناك عمل جبار يقوم به الليبيون والكل مقتنع بأنه لا بديل عن الحل السلمي دون التدخل في الشأن الداخلي الليبي", مشيرا إلى "إرادة متقاسمة من طرف الليبيين لمستها خلال زيارتي الأخيرة لكل المناطق الليبية واللقاءات التي أجريتها هناك حيث أن 23 مدينة ليبية التحقت بالحوار الليبي الداخلي".

المصدر: الإذاعة الجزائرية