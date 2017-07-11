مسقـــم للإذاعــة: المعنيــون ببكالوريا المقصييــن هــذا الخميس لــم يشــاركوا في الــدورة الأولــى

يجتاز أكثر من 104 آلاف مترشح في الدورة الاستثنائية لامتحانات البكالوريا التي تجرى هذا الخميس لمن تم إقصاؤهم بسبب التأخر، وقد تم تسخير كل الإمكانات المادية و البشرية للسير الحسن لهذه الدورة، حسبما أكده المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، مشددا على أن هؤلاء لم يسبق لهم خوض الامتحان خلال الدورة الأولى .

و في هذا الصدد أوضح المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم للقناة الإذاعية الأولى أنه تم تسخير 299 مركز امتحان لإجراء دورة البكالوريا الاستثنائية التي تنطلق يوم الخميس 13 إلى 18 جويلية الجاري، مستثنيا يوم 14 جويلية الذي يصادف يوم الجمعة.

و أضاف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية أن هذه الدورة الاستثنائية مست مجموعة من المترشحين و عددهم يقدر بـ 104 آلاف و 36 مترشح، مشيرا إلى أن هؤلاء الممتحنين لم يسبق لهم إجراء امتحان البكالوريا في الدورة الأولى.

الدرك الوطني : تأمين مجريات الدورة الاستثنائية للبكالوريا

و في سياق متصل أعلنت مصالح الدرك الوطني يوم امس الاثنين عن وضع مخطط أمني خاص لتأمين مجريات الدورة الاستثنائية للبكالوريا التي ستنظم ابتداء من 13 من هذا الشهر.

وأوضحت المصالح ذاتها في بيان لها أنه "في إطار ضمان أحسن الظروف لسير مجريات امتحانات البكالوريا الدورة الاستثنائية 2017 المزمع إجراءها ابتداء من يوم 13 إلى غاية يوم 18 جويلية 2017 و بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ومصالح الأمن الأخرى وضعت قيادة الدرك الوطني مخطط خاص من أجل إنجاح هذا الحدث التربوي الهام و توفير أحسن الظروف الأمنية لهذا الموعد".

وللغرض ستضع قيادة الدرك الوطني، حيز الخدمة تشكيلات عملياتية ثابتة ومتحركة، وذلك بإقحام وسائل بشرية ومادية لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات على مستوى 48 ولاية عن طريق تعزيز تشكيلات أمن الطرقات للدرك الوطني عبر مختلف الطرق الوطنية و الولائية والبلدية قبل وأثناء فترة إجراء الامتحانات .

كما سيتم توفير الأمن لمراكز الامتحانات والأماكن المحاذية لها المتواجدة بإقليم الاختصاص، مرافقة وحماية توزيع مواضيع الامتحانات من مديريات التربية إلى مراكز الامتحان وكذا عبر الرحلات الجوية المنتظمة إلى المراكز المتواجدة بالمناطق الصحراوية و الجنوب الكبير.

وستسهر وحدات الدرك الوطني أيضا على تأمين ونقل أوراق الأجوبة من مراكز الامتحانات إلى مراكز الإغفال ثم إلى مراكز التصحيح المتواجدة بإقليم الاختصاص.

المصدر: الإذاعة الجزائرية