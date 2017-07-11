شباب بلوزداد يحتفل مع أنصاره بلقبه السابع في شوارع العاصمة

احتفل لاعبو شباب بلوزداد بكأس الجزائر 2017 لكرة القدم التي توج بها على حساب وفاق سطيف (1-0، بعد الوقت الاضافي) ليجوبوا أمسية الاثنين بمختلف شوارع العاصمة و معاقله التقليدية لينظم خلال السهرة والي الجزائر عبد القادر زوخ مأدبة عشاء على شرف الفريق بفندق الاوراسي.

وصعد زملاء القائد طارق شرفاوي فوق الحافلة المكشوفة المخصصة للاحتفالات التي انطلقت على الساعة السادسة مساء من مقر النادي بالخروبة بحضور مئات الانصار لتجوب مختلف معاقل الشباب البلوزدادي على غرار ساحة اول ماي مرورا بنهج محمد بلوزداد و حديقة التجارب و المدنية قبل التوجه الي فندق الاوراسي لحضور الحفل المنظم من قبل الولاية على شرف الفريق.

و بلغ الحماس ذروته بشارع محمد بلوزداد الشهير حيث اصطف انصار نادي "لعقيبة" حاملين الرايات الحمراء و البيضاء ابتهاجا بلقب كأس الجزائر الغائب عن خزائن النادي منذ 8 سنوات كاملة.

و غاب عن الاحتفالات احد صانعي التتويج المدرب المغربي بادو زاكي الذي غادر الجزائر السبت الماضي عائدا الى بلاده لتدريب اتحاد طنجة الناشط في الدرجة الاولى.

لدى وصولهم الى فندق الاوراسي حيا الانصار عناصر الفريق بحفاوة شاكرين اياهم على اللقب الغالي الذي جعل بلوزداد تغوص في احتفالات كبيرة لتختتم السهرة بحفل فني ساهر نشطه مغني الراي الشاب خالد بالمركز الثقافي الهادي فليسي.

المصددر: الاذاعة الجزائرية/وأج