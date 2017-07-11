اليوم العالمي للسكان: وزارة السكن والعمران تجدد التزامها بتسليم 300 الف مسكن في 2017

تحيي الجزائر هذا الثلاثاء اليوم العالمي للسكان المصادف لـ 11 جويلية وهذا امام تحديات متعددة اهمها الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة وفي الواجهة الاستمرار في السياسة المنتهجة لتوفير السكنات .

وتظهر المؤشرات ان عدد سكان الجزائر يزداد من سنة الى اخرى مما يضع السلطات التنفيذية امام رهانات وتحديات اكبر فيما تعلق بالتكفل الصحي والتربوي والسكني الذي يعد اولوية بالنسبة للجزائريين .

وتراهن الحكومة هذه السنة على الرفع من نسبة استلام المشاريع السكنية، حيث اوضح وزير السكن والعمران و المدينة يوسف شرفة في تسجيل للقناة الاولى انه تم رسم "ورقة طريق لهذه الفترة والهدف فيها هو استلام 300 الف سكن في سنة 2017 ، مؤكدا في ذات السياق ان اتمام برنامج رئيس الجمهورية التزام لا رجعة فيه ".

من جانبه قال المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري للإذاعة الجزائرية ان " سياسة الاسكان متواصلة وبرنامج رئيس الجمهورية متواصل وسنكمله الى اخر مسكن مسجل ، واردف بالقول "هناك اكثر من 950 الف وحدة سكنية في طور الانجاز من مختلف الصيغ، و المشاكل التي عرفها القطاع قبل شهر رمضان المتعلقة بالسيولة تم تجاوزها لان السكن سيبقى اولوية وطنية".

المصدر: الاذاعة الجزائرية / القناة الاولى