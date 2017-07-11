عدم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية التي شهدتها بني صاف

علم لدى مصالح الحماية المدنية أنه لم تخلف الهزة الأرضية التي سجلت فجر هذا الثلاثاء بولاية عين تيموشنت بشدة 8ر4 درجات على سلم ريشتر أي خسائر بشرية أو مادية .

و لم تحص وحدات الحماية المدنية أي نداء استغاثة بخصوص الهزة الأرضية التي تم تحديد مركزها على بعد 60 كيلومتر شمال غرب مدينة بني صاف الساحلية حسبما ذكره المصدر نفسه.

و قد شعر عدد هام من سكان الولاية سيما بلديات بني صاف و تارقة و عاصمة الولاية عين تيموشنت بهذه الهزة الأرضية التي تعد الثانية من نوعها في أقل من أسبوع بعد تلك التي تم تسجيلها السبت الماضي على بعد 68كيلومتر شمال غرب مدينة بني صاف بشدة بلغت 4,3درجات على سلم ريشتر كما أشير إليه.

و قد خلقت هاتان الهزتان حالة من الارتباك لدى بعض المصطافين منهم من شهد النشاط الزلزالي لأول مرة في حياته حسب بعض الأصداء التي تم جمعها من شاطئ البئر ببلدية بني صاف الساحلية.

و كان مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء قد أعلن عن تسجيل هزة أرضية فجر اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الرابعة و18 دقيقة بلغت شدته 8ر4 درجات على سلم ريشتر حدد مركزها على بعد 60 كلم شمال غرب بني صاف بولاية عين تيموشنت.