ارتفـــاع وتيـــرة إنتـــاج المحــروقــات خــلال الثــلاثــي الأول من 2017

أعلن الديوان الوطني للإحصائيات أن قطاع إنتاج المحروقات سجل ارتفاعا ب 5ر2 بالمائة و ذلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 .

وحسب المصدر ذاته فان إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا وذلك للثلاثي الرابع على التوالي، بينما سجل نشاط استخراج البترول الخام و الغاز الطبيعي زيادة تقدر ب 6ر3 بالمائة و ذلك على امتداد الأشهر الثلاث الأولى من سنة الجارية.

بدوره شهد إنتاج تكرير النفط الخام انتعاش بتحقيق ارتفاع قدره 3ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية و ذلك بعد سلسلة انخفاض متواصل سجل خلال الثلاثي الثالث 2016 " أكثر من 6 بالمائة " و الثلاثي الرابع من نفس السنة " أكثر من 10 بالمائة ".

وحسب حصيلة الديوان الوطني للإحصائيات شهد نشاط تمييع الغاز الطبيعي أداء مخيب بتسجيله تراجع بأكثر من 2 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2017 مقارنة بنفس الفترة خلال 2016 .

إلى ذلك فإنه إجمالا سجل قطاع الطاقة نموا ب 5ر3 بالمائة ما بين جانفي و نهاية مارس 2017 ، و هو أداء اقل مقارنة بما تم تحقيقه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 ، في حين تم تسجيل نموا قارب 6 بالمائة لكن مردود القطاع كان أفضل مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 حين لم تتعدى نسبة النمو 7ر1 بالمائة فقط.

للتذكير بلغ الإنتاج الأولي من المحروقات خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية أكثر من 32 مليون طن مكافئ بترول بنسبة تحقيق الهدف قدرت ب 102 بالمائة أي ما يمثل ارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة لما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2016 حسبما كشف عنه مجمع سوناطراك مارس الماضي.

و بخصوص صادرات المحروقات فقد بلغت حوالي 18 مليون مكافئ بترول ما بين جانفي و نهاية فيفري بنسبة تحقيق الهدف بلغت 117 بالمائة أي ما يمثل ارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2016.

أما إنتاج الغاز الطبيعي فقد بلغ أكثر من 22 مليار متر مكعب بنسبة تحقيق الهدف بلغ 103 بالمائة و بارتفاع وصل إلى 6 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه نهاية فيفري 2016 مع العلم أن التوقف عن النشاط من أجل إجراء عمليات صيانة على مستوى حقل الإنتاج الكائن بقاسي الطويل " 12 مليون متر مكعب يوميا " تم في غضون شهر جانفي 2017.

أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام فقد تجاوز 8 ملايين طن بنسبة تحقيق الهدف بلغت 99 بالمائة و ارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه حتى نهاية فيفري 2016.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج