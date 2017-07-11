تنصيب لجنتين تنظميتين لقطاع السينما

نصب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الاثنين بوزارة الثقافة بالجزائر العاصمة, لجنتي "تسليم البطاقة للسينما" و"مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية" حسب بيان لوزارة الثقافة.

وأكد ميهوبي خلال حفل التنصيب على "الأهمية التي يوليها مخطط عمل الحكومة للنهوض بقطاع السينما" كما دعا إلى "تكثيف الجهود من أجل توفير الشروط الموضوعية لتحفيز الاستثمار وإضفاء الاحترافية على العمل السينمائي".

وشدد الوزير على "ضرورة ترقية المهن السينمائية والتكوين" كما اعتبر تسليم البطاقة المهنية للسينما خطوة جيدة في المسار الذي انتهجته الوزارة بغرض تنظيم القطاع" كما ورد في البيان.

وفي سياق متصل أكد وزير الثقافة على "تشديد الإجراءات للحد من القرصنة والمتاجرة غير المشروعة للدعائم السينمائية حماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وانسجاما مع الاحكام القانونية ذات الصلة في ظل احترام المبادئ الدستورية وقيم المجتمع الجزائري".

ودعا السيد ميهوبي خلال حفل التنصيب كلا اللجنتين "إلى تحسيس المهنيين والأطراف المعنية بعملهما وتوخي المرونة في تعاملهما".

يأتي تنصيب لجنتي "تسليم البطاقة المهنية للسينما" و"مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية" تنفيذا لأحكام القانون رقم 11-03 المتعلق بالسينما وهما اللجنتان اللذتان اقرهما وحدد صلاحيتهما المرسوم التنفيذي رقم 13-278 والقرار الوزاري المؤرخ في 21 جويلية سنة 2014.