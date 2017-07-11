النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تقرر تجميد إضرابها

قررت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص تجميد إضرابها الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء, حسب بيان صدر الثلاثاء عن هذه المنظمة النقابية.

و أوضح البيان أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قرر, خلال اجتماعه الطارئ المنعقد يوم أمس الاثنين, "تجميد الإضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم 12 جويلية 2017" و ذلك بعد استقباله من طرف كل من وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

و أبرزت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن اللقاء مع وزير العمل قد توج بـ "الإبقاء على التحفيزات و مراجعة الاتفاقية و إدراج تدابير تحفيزية جديدة لصالح الإنتاج الوطني مع إشراك قطاعات مختلفة و بأثر على هوامش الأدوية".

ويذكر أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص قد احتجت مؤخرا على قرار حذف زيادة هامش الربح في بيع الأدوية.

من جهته, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي الاثنين خلال استقباله لممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة هذا السلك, أنه "لم يتم لحد اليوم اتخاذ أي قرار يخص مراجعة نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة".