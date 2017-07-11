عدد السكان بالجزائر يقارب 42 مليون نسمة

بلغ عدد سكان الجزائر 7ر41 مليون نسمة بتاريخ 1 جويلية 2017 مقابل 1ر30 مليون سنة 2000, حسب وثيقة حول الوضع الديموغرافي و الصحي (2000-2017) نشرتها هذا الثلاثاء وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان لمنظمة الأمم المتحدة المصادف لـ 11 جويلية من كل سنة.

و أشار ذات المصدر إلى أن عدد سكان الجزائر قد بلغ 7ر41 مليون نسمة في سنة 2017 منهم 2ر21 مليون رجل و 5ر20 مليون امرأة مضيفا أن إجمالي السكان سنة 2000 قد بلغ 1ر30 مليون (2ر15 مليون رجل و 9ر14 مليون امرأة).

و بخصوص تطور التركيبة السكانية إلى تاريخ 01 جويلية 2017 تشير الأرقام إلى أن 3ر12 مليون نسمة هم أقل من 15 سنة و 6ر25 مليون نسمة بالنسبة للساكنة بين 15 و 59 سنة في حين بلغ عدد سكان البالغ سنهم 60 سنة فما فوق 7ر3 مليون نسمة.

و في سنة 2000 بلغ عدد السكان أقل من 15 سنة 3ر10 مليون نسمة و 18 مليون بالنسبة للساكنة بين 15 و 59 سنة و أزيد من 2 مليون بالنسبة للسكان البالغ سنهم 60 سنة فما فوق.

وفيما يتعلق بتطور الولادات الحية المسجلة بين 2000 و2016 أشارت الوثيقة إلى 06ر1 مليون ولادة حية في 2016 مقابل 589.000 ولادة حية في 2000 .

أما من حيث عدد الوفيات فقد سجلت 180.000 وفاة في 2016 مقابل 140.000 وفاة في 2000.

وأوضحت الوثيقة أنه تم تسجيل وفاة 22.300 طفل تقل أعمارهم عن سنة واحدة في 2016 مقابل 21.734 وفاة في 2000.

وأشارت إلى إحصاء 357.000 زواج في 2016 مقابل 177.548 في 2000.

كما أوضحت الوزارة أن معدل الحياة لدى الولادة في 2016 كان يقدر بـ 6ر77 عاما (2ر78 عاما بالنسبة للنساء و1ر77 عاما بالنسبة للرجال) مقابل 5ر72 عاما في 2000 (4ر73 عاما بالنسبة للنساء و5ر71 بالنسبة للرجال).