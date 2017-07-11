مسبار جونو يكشف النقاب عن البقعة الحمراء بكوكب المشترى

شارف جونو Juno مسبار وكالة الفضاء الأميركية ناسا NASA على توفير أفضل إطلالة ممكنة لبقعة كوكب المشترى الحمراء العظيمة.

و وفقا لأسوشيتد برس Associated Press فقد حلق المسبار الفضائي فوق ذلك الإعصار الضخم ليلة الإثنين، حيث مر على ارتفاع 9 آلاف كيلو متر مـــن قمم السحاب فوق الإعصار، وهي مسافة قريبة بحسب مقاييس الفضاء.

وستخترق معدات المسبار جونو السحب وتساعد العلماء فـــي تحديد عمق الإعصار.

وتعتبر مساحة بقعة كوكب المشترى الحمراء العظيمة ضخمة للغاية لدرجة أنها عند عرض 16 ألف كيلو متر، يمكنها ابتلاع كوكب الأرض.

وستتلقى ناسا الصور المقربة للإعصار فـــي غضون عدة أيام ويعتزم فريق الـــوكالة نشرها الجمعة المقبلة.

واستقر جونو في مداره حول المشتري في جويلية الماضي بعد أن تم إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال بفلوريدا، في عام 2011. وهناك مركبة فضائية أخرى واحدة فقط حامت حول أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وهي غاليليو ناسا منذ فترة طويلة.