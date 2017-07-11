حجز كميات معتبرة من المخدرات وتوقيف مروجيها بعدة ولايات من الوطــــن

أوقفت مصالح الامن عدة أشخاص في ولايات سكيكدة وسعيدة وتلمسان وحجز كميات معتبرة من المخدرات بمختلف أنواعها، حسب ما أفاد به هذا الثلاثاء بيان لمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب المصدر، فانه في اطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت قوات الشرطة بولايتي سعيدة وسكيكدة من توقيف أربعة أشخاص مسبوقين قضائيا مع حجز 900 غرام من الكيف المعالج و62 مؤثر عقلي ، بالإضافة الى 2250 دينار جزائري من عائدات هذه السموم.

وبولاية تلمسان، تمكنت قوات الشرطة من الاطاحة بشخص بصدد الترويج للمخدرات بقرية البيتام التابعة لدائرة مغنية وبحوزته 91 كيلوغرام من القنب الهندي

ومن جهتها حجزت مصالح الامن لولاية باتنة وسوق أهراس، الى جانب 15900وحدة من الالعاب النارية والمفرقعات، 243 قرص مهلوس وتوقيف شخصين مشتبه فيهما مع استرجاع 4500 دج من عائدات الترويج.

كما تم بنفس الولايتين (باتنة وسوق أهراس) حجز ما لايقل عن 1032وحدة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية بالإضافة الى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات البيع يقدر ب 110.900 دج مع توقيف الاشخاص المشتبه فيهم.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية