تسريب أسئلة وأجوبة بكالوريا 2017 : سنة حبس غير نافذة لـ 8 اشخاص بالأغواط

أدانت محكمة الأغواط ثمانية أشخاص بسنة سجن غير نافذة وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دج ضد كل واحد من هؤلاء بعد ثبوت تورطهم في نشر أسئلة وأجوبة امتحانات الدورة العادية لشهادة البكالوريا (جوان 2017) أثناء إجرائها حسبما علم الأربعاء من مصالح أمن الولاية .

وقد تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية من توثيق المادة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد هوية المتورطين في ذلك وهم ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط ثم إخضاعهم لإجراءات المثول الفوري ومعاقبتهم بالأحكام المذكورة.

وأسفرت هذه العملية أيضا عن حجز جهاز للإعلام الآلي وعدد من الهواتف الذكية كما ورد في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن الولاية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج