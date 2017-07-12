إذاعة القرآن الكريم تحتفي بالذكرى 26 لتأسيسها

تحتفي إذاعة القرآن الكريم هذا الأربعاء بالذكرى 26 لتأسيسها و يميز هذا اليوم بالوقوف عند العمل الخيري و التضامني الذي تسعى إلى تكريسه عبر برامجها المتعددة.

و خطت إذاعة القرآن الكريم أشواطا معتبرة في استقطاب المستمع مكرسة بذلك الخطاب الديني المعتدل.

و في هذا الشأن أوضح مدير إذاعة القرآن الكريم عيسى حمدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بالمناسبة أن الإذاعة عرفت عبر مراحلها المختلفة الكثير من التحولات و صولا إلى إذاعة ذات شبكة برامج متوازنة و هي إذاعة عامة في إطار قيم الشريعة الإسلامية.

و أضاف مدير إذاعة القرآن الكريم إننا اليوم نحتفي بالذكرى 26 في ظل تكريس المزيد من التفاعلية في إطار اعتماد المقاربة الجوارية في البرامج من خلال كثافتها التي هي في تواصل مع المستمع و التي لاقت تجاوبا بحضوره معها.

نشير إلى أن إذاعة القرآن الكريم هي منارة للإعلام الهادف و هي قناة وطنية موضوعاتية حيث تبث تعاليم الدين الإسلامي الصحيح و تنقل الخير الموجود في القرآن الكريم إلى المستمع ، و تسعى لتحسين خدماتها الإذاعية .

المصدر: الإذاعة الجزائرية