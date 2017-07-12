بطولة الجزائر لكرة السلة (رجال) : المجمع البترولي و نصر حسين داي في نهائي واعد

سيجمع نهائي البطولة الوطنية للقسم الممتاز (أ) في كرة السلة (رجال) حامل اللقب للمواسم الثلاثة الأخيرة المجمع البترولي و نصر حسين داي حيث ستكون المباراة الأولى (الذهاب) سهرة يوم غد الخميس بقاعة حسين-شعلان بالبليدة ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

وتنص صيغة المنافسة المطبقة لهذا الموسم أن تجري المباراة النهائية ذهابا و إيابا مع احتمال تنظيم مباراة ثالثة في حالة التعادل (فوز لكل فريق) حيث ستدور المباراة الثانية يوم الجمعة (سا 00ر21)، فيما تنظم المباراة الحاسمة المحتملة يوم السبت في نفس التوقيت دائما بالبليدة.

و يخوض المجمع البترولي المتوج باللقب في 2014، 2015 و 2016 هذا النهائي في ثوب المرشح خاصة و أنه توج الأسبوع الماضي بقاعة الشراقة بكأس الجزائر على حساب اتحاد سطيف (62-52)

وفي اتصال لوأج قال مدرب المجمع البترولي الفرنسي نيكولا ميستلمان بأن "لاعبو الفريق واعون بالمهمة التي تنتظرهم و هم محفزون بما فيه الكفاية للاحتفاظ باللقب الوطني" مضيفا بأن "اللياقة البدنية و العامل البسيكولوجي مهمان في مثل هذه الحالات".

و يبقى لاعبو المجمع مصممين على انتزاع اللقب التاسع عشر في تاريخهم و الرابع على التوالي أمام تشكيلة النصرية معتمدين في ذلك على الخبرة الكبيرة للاعبين الدوليين و هدافهم الأساسي عبد الله حمديني.

أما نصر حسين داي فلم يسبق له التتويج بلقب البطولة الوطنية لكنه احرز ثلاثة كؤوس (1977 - 1982 - 1984) وهو يطمح إلى تحقيق أول لقب تاريخي الذي يضيع منه في كل مرة في الأنفاس الأخيرة من المنافسة.

وسيتوج باللقب الوطني لموسم 2016-2017 الفريق الذي يحقق الفوز في مباراتين.

برنامج المباراة النهائية:

يوم الخميس (سا 00ر21) /قاعة حسين شعلان (البليدة)

نصر حسين داي - المجمع البترولي (لقاء الذهاب)

يوم الجمعة (سا 00ر21) /قاعة حسين شعلان (البليدة)

المجمع البترولي - نصر حسين داي (لقاء الإياب)

يوم السبت (سا 00ر21) /قاعة حسين شعلان (البليدة)

المجمع البترولي - نصر حسين داي (لقاء فاصل محتمل).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج