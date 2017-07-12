الرئيس بوتفليقة يعين حسان مرموري وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية

12/07/2017 - 14:49

عين رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة  هذا الأربعاء السيد حسان مرموري وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية, حسب  بيان لرئاسة الجمهورية.

و أكد نفس المصدر أنه "طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير  الأول  قام فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء  بتعيين السيد حسان مرموري وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية".

ويعد الوزير الجديد للسياحة و الصناعات التقليدية, باحثا متخصصا في المجتمع الترقي و تاريخه, فضلا عن شغله لعدة مناصب  مسؤولية في وزارة الثقافة.

و كان مرموري الذي هو من مواليد مدينة جانت, قد تقلد منصب مدير الثقافة لولاية الوادي و كذا مدير دائرة الكتاب بوزارة الثقافة و مدير لجنة  القراءة في الصالون الدولي للكتاب لسنة 2016 و مدير لجنة حظر الكتب المسيئة.

له عدة مؤلفات من بينها "التوارق...بين السلطة التقليدية و الإدارة الفرنسية  في بداية القرن العشرين" الذي تطرق فيه للمجتمع الترقي و ثقافته الضاربة في  عمق التاريخ الإنساني و هو نفس الموضوع الذي اختاره لأطروحة الدكتوراه التي  تمحورت حول مقاومة توارق آزجر للاستعمار الفرنسي.

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

تعيين عبد الوهاب جكون عضوا في لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
الرئيس بوتفليقة يعين بلعيد صالح رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية