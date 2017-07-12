الرئيس بوتفليقة يعين حسان مرموري وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية

عين رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء السيد حسان مرموري وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و أكد نفس المصدر أنه "طبقا للمادة 93 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول قام فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء بتعيين السيد حسان مرموري وزيرا للسياحة و الصناعات التقليدية".

ويعد الوزير الجديد للسياحة و الصناعات التقليدية, باحثا متخصصا في المجتمع الترقي و تاريخه, فضلا عن شغله لعدة مناصب مسؤولية في وزارة الثقافة.

و كان مرموري الذي هو من مواليد مدينة جانت, قد تقلد منصب مدير الثقافة لولاية الوادي و كذا مدير دائرة الكتاب بوزارة الثقافة و مدير لجنة القراءة في الصالون الدولي للكتاب لسنة 2016 و مدير لجنة حظر الكتب المسيئة.

له عدة مؤلفات من بينها "التوارق...بين السلطة التقليدية و الإدارة الفرنسية في بداية القرن العشرين" الذي تطرق فيه للمجتمع الترقي و ثقافته الضاربة في عمق التاريخ الإنساني و هو نفس الموضوع الذي اختاره لأطروحة الدكتوراه التي تمحورت حول مقاومة توارق آزجر للاستعمار الفرنسي.