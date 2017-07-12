في الذكرى الـ 26 لتأسيس إذاعة القران الكريم ..تأكيد على إبراز صورة الإسلام للوسطية والاعتدال

تحتفل إذاعة القران الكريم هذا الأربعاء بالذكرى الـ 26 لتأسيسها، ويأتي إحياء هذه الذكرى في ضل الكثير من التطورات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد.

ويجسد إبراز صورة الإسلام للوسطية والاعتدال بإذاعة القران الكريم في الترويج لذلك من خلال إبراز العديد من البرامج والحصص والربورتاجات الميدانية التي تحمل هذا التوجه.

ويقول حمدي عيسى مدير إذاعة القران الكريم بهذه المناسبة:" انه يجب علينا إيصال الرسالة الحقيقية للإسلام المعروفة بالوسطية والاعتدال والترويج لها عبر مختلف البرامج،على سبيل المثال برنامج الميزان الذي يقدمه الدكتور السعيد بويزري.كما أن العمل الميداني يعتبر في إطار المقاربة الحوارية التي تعتمدها إذاعة القران الكريم عملا مكملا لعمل البرامج".

وضمن الشبكة البرامجية الجديدة لشهر سيتمبر المقبل والتي تدعم دور الحوار الديني للوسطية والاعتدال سطرت إذاعة القران الكريم برامج جديدة تدعم هذه المقاربة منها برنامج المحور الذي يرافق الطموحات التنمية المحلية.

ويضيف مدير القناة عيسى حمدي في هذا الصدد" تم في الشبكة البرامجية الجديدة تكريس مزيد من الجوارية والتفاعلية في البرامج كما استحدثنا مجموعة من البرامج الجديدة، كبرنامج المحور الذي يبث مباشرة من الولايات ونطرح من خلاله كيفية الاستثمار في ترقية أداء الولاية الاقتصادي انطلاقا من الخصوصية".

وتبقى برامج اذاعه القران الكريم في احتفاليتها السادسة والعشرين تحمل مقاربة إعلامية لنشر تعاليم الدين الإسلامي للوسطية والاعتدال والاستثمار في ترقية الأداء خاصة الاقتصادي التنموي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية