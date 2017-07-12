كرة اليد/ مونديال-2017 (- 21): الجزائر تواجه المجر وديا يوم السبت بقاعة حرشة حسان

يواجه المنتخب الجزائري لكرة اليد , اقل من 21 سنة ,نظيره المجري يوم السبت (00ر20سا), بقاعة حرشة حسان, في إطار تحضيرات الفريقين للطبعة الـ 21 لبطولة العالم للكرة الصغيرة للفئة, المقررة من 18 الى 30 جويلية بالجزائر العاصمة, حسبما المدرب الوطني , رابح غربي.

وصرح غربي:" هذه المباراة برمجت منذ ستة أشهر مضت. ستسمح لنا بإجراء آخر التعديلات قبل لعب أول لقاء لنا, أمام المغرب. كنت أود خوض مباراتين وديتين أخريين قبل نهاية الأسبوع , لكن الفرق التي اتصلنا بها تتأخر للمجيء إلى الجزائر العاصمة."

واختار مدرب الخضر, تنشيط حصصه التدريبية بمركز تحضيرات الفرق الوطنية بالسويدانية على أن تكون الإقامة بفندق بوشاوي (غرب الجزائر العاصمة) حتى يبعد اللاعبين عن الضغط.

وتلعب الجزائر خلال مونديال 2017 , ضمن المجموعة الرابعة, إلى جانب كرواتيا, أيسلندا, العربية السعودية , الأرجنتين والمغرب. وأوقعت القرعة المنتخب المجري في المجموعة الأولى رفقة, ألمانيا, النرويج,جزر فروي, كوريا الجنوبية و الشيلي .

المصدر: واج