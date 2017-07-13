الأمـين العــام للأوبـك يعـرب عن أمـله في انخـفاض مخــزون البـتــرول

صرح محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأربعاء بأنه متفائل بشأن استمرار انخفاض مخزون النفط من أجل ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من هذا العام .

وقال باركيندو خلال دورة المؤتمر البترول العالمي الثاني والعشرين في اسطنبول" لقد كان النصف الأول من العام مفعما بالتحديات لكننا نسير على مسار التقدم وإننا نصر على قرارات خاصة بالتنفيذ " .

وأضاف أن المنتجين واجهوا "ريحا معاكسة" بسبب الانخفاض الدوري في الطلب فضلا عن زيادة العرض من المنتجين خارج الأوبك وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة التى تنتج من النفط الصخرى .

وأشار إلى أن " هذه العوامل مجتمعة أثرت بشدة على سوق البترول العالمي" .

وأعرب الأمين العام للأوبك عن التزامه القوى بالاتفاقات الاساسية التي تمت العام الماضي من قبل منتجي الأوبك والمنتجين خارجها لخفض انتاجهم بمقدار 1.2 مليون و558 الف برميل فى اليوم على التوالى لتعزيز الانخفاض فى اسعار البترول.

وقال " لقد رأيتم المستوى المرتفع للغاية من الانسجام من جانب أعضاء الأوبك ومن خارجها على نحو لا سابق له حيث ان الانسجام الكبير يدفع كلا المجموعتين الى الامام " .

وبالرغم من الانخفاض في الانتاج فان اسعار البترول تشهد تقلبات على مستوى منخفض حيث بلغ سعر البرميل 45 دولارا للبرميل .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج