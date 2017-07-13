مجمع" جيكا" يسعــى لإنـــتــــاج 20 مليــون طـــن مـــن الإسمـــنت ســنويا

يسعى مجمع جيكا للاسمنت لرفع من القدرات الإنتاجية بهدف بلوغ 20 مليون طن خلال 2019/2020" وفق ما أكده المسؤول بالمجمع فريد بوجمادي.

وأوضح بوجمادي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن مشاريع توسيع مصانع الإسمنت بالشلف و عين الكبيرة و زهانة إضافة إلى إطلاق مصنعين جديدين بسيغوس ((أم البواقي) و بشار سيساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.

و يرتقب المسؤول أن يبلغ الإنتاج بمصنع الاسمنت الجديد بسيغوس 2 مليون طن من الاسمنت في السنة و 1 مليون طن في السنة من هذه المادة بمصنع بشار.

و أضاف بوجمادي أن مصنع الاسمنت لعين الكبيرة الذي دخل حيز التشغيل في فيفري 2017 سيبلغ أقصى قدراته الإنتاجية في فيفري 2018 بإنتاج سنوي يقدر ب 3 مليون طن

وفيما يخص توسيع مصنع الإسمنت لولاية الشلف أكد المتحدث أن المشروع في طور الإنجاز و أن إطلاقه سيكون خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 مع توقع لارتفاع الإنتاج من 135ر2 مليون طن في السنة إلى 4 ملايين طن مع دخول الخط الجديد حيز التشغيل.

و من جهة اخرى قامت مجموعة الاسمنت بإطلاق العديد من الاعمال الرامية الى حماية البيئة من التأثيرات السلبية الناجمة عن نشاطات انتاج الاسمنت. و يتعلق الامر بتعويض المصفاة الالكترونية بمصفاة اخرى من الجيل الجديد في مصانع الاسمنت للمجموعة, و وضع محطات لتصفية المياه القذرة و رسكلة الفضلات و اعادة تأهيل المحاجر و اقتصاد الطاقة حسب مسؤولي المجمع الصناعي لاسنت الجزائر.

المصدر:الإذاعة الجزائرية