ســـونلغــاز : استهلاك قياسي للكهرباء بزيادة 3 بالمائة تزامنا وموجة الحــر الأخيرة

سجلت مصالح مجمع سونلغاز رقما قياسيا في إستهلاك الطاقة الكهربائية هذا الثلاثاء حيث بلغ في حدود 15:30 زوالا 13.227 ميغا واط بزايدة 3 بالمائة مقارنة ، أي بزايدة تعادل 330 ميغا واط مقارنة بالفاتح أوت من السنة الماضية.

و يتوقع إرتفاع تسعيرة فاتورة الكهرباء مع إرتفاع درجات الحرارة و الإستهلاك الكبير للكهرباء خاصة في أوقات الدروة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة ضبط تسعيرة الكهرباء والغاز أقرت طريقة جديدة لاحتساب التسعيرة في مسعى لترشيد استهلاك الكهرباء ، حيث لن يتم تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء ذات التوتر المنخفض للإستهلاكات التي تتراوح بين 0 و 125 كيلواط ساعي/الثلاثي (شطر 1) وبين 125 و 250 كيلو واط ساعي/الثلاثي (شطر 2).

وفي المقابل ستطبق زيادات بحوالي 15.15 % و 31.13 % مقارنة بأسعار الشطر 2 الحالية على التوالي بالنسبة للشطر 3 (بين 250 و 1.000 كيلوواط ساعي/الثلاثي) والطبقة 4 (أكثر من 1.000 كيلو واط ساعي/الثلاثي).

وسيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذو الضغط المنخفض حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و 2 أي تغيير أما الطبقتين الباقيتين فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية بـ 24.04 % للطبقة 3 (بين 2.500 و 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي) و 41.74 % بالنسبة للطبقة 4 (أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي)

من جهتها أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز عن إنقطاع عملية التزود بالكهرباء عبر عدد من بلديات العاصمة مساء اهذا الخميس إبتدء من منتصف الليل إلى صبيحة يوم غد والمناطق المعنية هي الشراقة و عين البنيان ، الحمامات و بني مسوس.

المصدر:الإذاعة الجزائرية