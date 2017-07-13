مــونديــال كـرة اليــد أقــل من 21 سنـة : المنتخب القطـــري بالجزائر السبـــــت المقبـــل

يحل المنتخب القطري لكرة اليد لأقل من 21 سنة بالجزائر يوم السبت للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة الممتدة من ال18 وإلى غاية ال 30 جويلية الجاري.

ويترأس الوفد القطري الذي يضم 18 لاعبا عادل هلال العنزي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة اليد بالإضافة الى الطاقم الفني للفريق

وقد أنهى المنتخب القطري استعداداته للبطولة بعد إجراءه تربصا خارجيا في إسبانيا وشارك في البطولة الودية التي أقيمت في الدوحة مؤخرا بحضور منتخبي تونس وإسبانيا واختتم المنتخب تحضيراته بخوض مباراتين وديتين مع نظيره المقدوني حيث خسر المباراة الأولى وفاز في الثانية

وكانت قرعة بطولة العالم أوقعت منتخب قطر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه فرنسا والدانمارك ومصر وسلوفينيا والسويد فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا والنرويج وجزر الفارو والمجر وكوريا الجنوبية والشيلي بينما ضمت المجموعة الثالثة إسبانيا وتونس ومقدونيا والبرازيل وبوركينافاسو وروسيا

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت كرواتيا وايسلندا والجزائر والسعودية والأرجنتين والمغرب على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور الثاني.

المنتخب القطري الذي سيبدأ مشواره بملاقاة السويد يوم 18 جويلية كان قد تأهل إلى بطولة العالم بعد فوزه بلقب البطولة الآسيوية الخامسة عشرة للشباب التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي وضمن بالتالي التواجد في المونديال للمرة التاسعة في تاريخ كرة اليد القطرية

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج