بوطالبي: فرص الاستثمار بافريقيا قائمة وعلى الجزائر اثبات حضورها الاقتصادي و التجاري

أكد رئيس المركز العربي الافريقي للاستثمارات والتطوير امين بوطالبي أن الجزائر عرفت تاخرا كبيرا في ولوج السوق الافريقية.

ودعا امين بوطالبي الذي نزل ضيفا هذا الخميس على حصة خاصة بالقناة الاذاعية الاولى الحكومة الى وضع خارطة طريق للمتعملين الاقتصاديين من اجل اقامة استثمرات في افريقيا.

واوضح في هذا الصدد"ان الوجهة الى إفريقيا تأخرت بعض الشيء وهذا لايعني اننا ضيعنا كل الفرص بل هناك العديد من الفرص، والعديد من الدول لها الولاء للجزائر التي ساعدتها على استقلالها، فمثلا حين تمنح هذه الدول دعما خارجيا من الاتحاد الاروبي أوالبنك الدولي نحن لانفكر اطلاقا في استغلال ذلك الدعم".

واضاف إن"الخبرة الجزائرية والدبلوماسية قوية جدا في الوطن العربي وافريقيا لكن الخبرة اقتصادية ضعيفة جدا وهذا ربما لعدم وجود مخطط او خارطة طريق لولوج السوق الافريقية كما ان الجزائر لايوجد لديها بنوك ومصارف في الخارج ولا وكالات تأمين او تمثيل تجاري".

وخلص إلى القول "والان على عاتق الحكومة حمل ثقيل جدا وهو كيف يمكن ان نستغل التمثيل السياسي بالحضور الاقتصادي والتجاري"

المصدر: الاذاعة الجزائرية