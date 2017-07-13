ولد علي: الجزائر جاهزة لاستقبال ضيوفها في مونديال كرة اليد (- 21)

أكد وزير الشباب والرياضة, الهادي ولد علي, هذا الخميس, بأن الجزائر "جاهزة تماما" لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة العالمية الـ 21 لكرة اليد لأقل من 21 عاما المقررة من 18 إلى 30 جويلية بالعاصمة.

وصرح ولد علي خلال لقاء صحفي نظم عقب الجولة التفقدية التي قادته لقاعات المنافسة, حرشة حسان و القاعة البيضاوية, وقاعات التدريب بالأبيار و عين البنيان قائلا: "لقد وفرت السلطات العمومية كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا الحدث العالمي المبرمج لأول مرة في الجزائر. لقد لبست قاعات المنافسة و التدريب حلة جديدة استعدادا لهذا المونديال".

وقد انطلقت منذ شهر يونيو الماضي ورشات كبيرة من أجل أن تكون المرافق المخصصة للمنافسة تحظى بالمعايير العالمية على كل المستويات.

و أضاف المسؤول الأول على الرياضة في الجزائر قائلا: "لقد انطلقت الأشغال على مستوى قاعة حرشة و القاعة البيضاوية من اجل ان تستجيب لشروط الاتحاد الدولي لكرة اليد و خاصة على مستوى التكييف و الإنارة و غرف تغيير الملابس للاعبين و الحكام و فضاء الصحفيين."

من جهة أخرى, سيتم وضع مخطط نقل "خاص" بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني, "لتمكين ضيوف الجزائر من التنقل بكل سهولة", حسب ما أكده ولد علي بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية حبيب لعبان.

ويقول الوزير في هذا السياق: "بالنسبة للتدريبات, طلبت الهيئة الدولية وضع أربع قاعات تحت تصرفها, نحن حضرنا ثماني قاعات من أجل تسهيل مهمتها بخصوص تطبيق مخططها".

وقد تم تخصيص قاعات عين البنيان و الأبيار و برج الكيفان والكاليتوس و براقي والشراقة و بن عكنون (المركز النسوي) و قاعة الحماية المدنية بالدار البيضاء لاحتضان الحصص التدريبية.

و تشارك في موعد الجزائر ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل, منتخبات 16 بلدا تم تقسيمها على 4 مجموعات تتنافس من اجل التأهل للدور الرئيسي, حيث تتواجد الجزائر (البلد المنظم) ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كرواتيا, إيسلندا, العربية السعودية, الأرجنتين و المغرب.

وختم الوزير قائلا: "نضع كل ثقتنا في منتخبنا الوطني الذي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. أناشد الجمهور بالتنقل بقوة لتقديم كل الدعم لهذه التشكيلة الشابة".

للتذكير, تضم المجموعة الأولى منتخبات المانيا و النرويج و المجر و كوريا الجنوبية و الشيلي و جزر الفارو, بينما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات فرنسا و الدانمارك و مصر و سلوفينيا و السويد و قطر. أخيرا, تتواجد ضمن المجموعة الثالثة منتخبات اسبانيا و تونس و البرازيل و بوركينافاسو و مقدونيا و روسيا.