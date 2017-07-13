البطولة الإفريقية لكرة السلة (-16) : فوز الجزائر على رواندا 61-39

فاز المنتخب الجزائري لكرة السلة دون 16 عاما (ذكور) على نظيره الرواندي بنتيجة 61-39 (الشوط الاول : 21-11) في إطار الجولة الأولى للبطولة الإفريقية للأمم -2017 (المجموعة الثانية) التي تجرى وقائعها بالعاصمة الموريسية سان لويس.

وضمن المجموعة الثانية أيضا تغلب المنتخب المصري حامل اللقب على مدغشقر بنتيجة 117-63.

ويلعب المنتخب الجزائري لقاءه الثاني هذا الجمعة امام مدغشقر (30ر10 توقيت الجزائر).

إضافة للجزائر, تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر (حامل اللقب) و مدغشقر و رواندا, فيما تتشكل المجموعة الأولى من منتخبات موريس (البلد المنظم), و الموزمبيق و تونس و مالي.

ويجري الدور التمهيدي للمنافسة, ذهابا و إيابا على أن يتأهل الأولان عن كل مجموعة للمربع الذهبي.

خلال النسخة الأخيرة لأفروباسكات (دون 16 عاما) التي جرت بمالي عام 2015, أنهى المنتخب الجزائري المنافسة في المركز الثالث الذي فاز بلقبها المنتخب المصري على حساب مالي.